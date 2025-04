Star Wars | Andor lo showrunner rivela | Hanno cancellato il piano originale di 5 stagioni per disperazione

Andor, ha parlato dei piani originale per lo show Come sicuramente ricorderete, inizialmente Andor sarebbe dovuta durare cinque stagioni. Sembrava un'idea molto ambiziosa per una storia sul co-protagonista di Rogue One: A Star Wars Story, soprattutto se i fan Hanno già visto come finisce la storia del personaggio. L'idea era che ogni stagione fosse dedicata a un anno della vita del Ribelle. Tuttavia, l'approccio della Lucasfilm sembra essere cambiato improvvisamente e il progetto è stato ridotto a due sole stagioni. Sembra chiaro che questa sia stata presa relativamente tardi nel corso della produzione, poiché è arrivata dopo la notizia che la prima stagione avrebbe esplorato un solo anno della .

