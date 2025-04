Stalking e violenza domestica in aumento chi cerca aiuto nel centro di recupero

centro per uomini autori di violenza), hanno rinnovato per il terzo anno di fila il Protocollo Zeus- Finis Terrae, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Il centro, che ha sede a Campi. Lecceprima.it - Stalking e violenza domestica, in aumento chi cerca aiuto nel centro di recupero Leggi su Lecceprima.it LECCE – Questura di Lecce e Medihospes Società Cooperativa, ente gestore del Cuav (per uomini autori di), hanno rinnovato per il terzo anno di fila il Protocollo Zeus- Finis Terrae, volto alla prevenzione e al contrasto delladi genere. Il, che ha sede a Campi.

Stalking e violenza domestica, aumentano coloro che cercano aiuto nel centro di recupero. Prato: in aumento casi di stalking e violenza domestica. Pubblicato il rapporto “Il pregiudizio e la violenza contro le donne”. Blog | Violenza sulle donne: Piantedosi, la repressione non basta servono azioni positive. Donne, in Italia in aumento i casi di stalking e abusi sessuali | Indagine Ue: una su tre in Europa ha subito violenza di genere. Stalking e violenza domestica: casi in aumento anche nel Vco. Ne parlano su altre fonti

Aumento degli ammonimenti per stalking e violenza domestica in Italia - Nel corso del 2024, l’Italia ha registrato un aumento significativo degli ammonimenti per stalking e violenza domestica. I dati forniti dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlano di 2.746 ... (notizie.it)

Aumentano stalking e maltrattamenti - Crescono invece due trend speculari: da una parte quello dei cosiddetti reati sentinella ( dallo stalking ai maltrattamenti alle violenze domestiche e sessuali che fanno segnare mediamente un + 25 ... (repubblica.it)

Codice Rosso e femminicidio: nuove misure legislative contro la violenza di genere - Codice Rosso, femminicidio e nuove misure legislative. Cambiano le pene per i reati di violenza di genere e le tutele per le vittime: ecco cosa sapere. (money.it)