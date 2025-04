Stalking e violenza domestica aumentano coloro che cercano aiuto nel centro di recupero

LECCE – Questura di Lecce e Medihospes Società Cooperativa, ente gestore del Cuav (centro per uomini autori di violenza), hanno rinnovato per il terzo anno di fila il Protocollo Zeus- Finis Terrae, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Il centro, che ha sede a Campi.

Aumentano stalking e maltrattamenti - Crescono invece due trend speculari: da una parte quello dei cosiddetti reati sentinella ( dallo stalking ... violenza assistita, vittime questa volta i bambini presenti a scene di violenza ... (repubblica.it)

Violenza di genere, aumenta la sensibilità e crescono le denunce - Non è ancora il punto di arrivo. Secondo una indagine Istat sono solo il 10% delle donne che ha subito violenze o abusi quelle che presentano denuncia in un ufficio di polizia. (giornaledibrescia.it)

