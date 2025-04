Spazionapoli.it - Stadio Maradona, grande novità entro fine aprile: annuncio dal Comune

Nuovo annnuncio dalsullopotrebbe esserci una svolta sul tema.Continua a non essere chiaro il futuro delloDiego Armando. Con Euro 2032 alle porte, il tempo stringe per i lavori utili al riammodernamento dell’impianto, con la soluzione della costruzione di un nuovoin città che resta viva. Il rischio di “perdere il treno” per un evento così importante è però sempre più concreto con il passare del tempo.Sul tema si è espresso di recente anche il presidente De Laurentiis, il quale ha afferamato la sussistenza dei dialoghi per capire come muoversi.sul terzo anelloNel frattempo, ha chiarito nuovamente come stanno le cose l’assessore comunale alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza nel corso del suo intervento a Stile Tv, annunciando in particolare delleriguardo al terzo anello, parte dellochiusa da anni:“Allosono in corso delle prove, coerenti con quello che avevamo promesso al presidente De Laurentiis.