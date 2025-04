Spread Btp-Bund sale a 123 punti | mercati preoccupati per dazi e recessione

Spread tra Btp e Bund, con i mercati globali che guardano all'impatto dei dazi ed ai rischi di una recessione globale. Il differenziale tra i due titoli di Stato sale a 123 punti, rispetto ad un avvio di seduta a 113 punti. Il rendimento del decennale italiano scende di cinque punti base al 3,71%, quello tedesco registra una flessione di 14 punti al 2,5%. In calo anche i rendimenti ella Spagna al 3,22% (-7 punti) e della Francia al 3,28% (-9 punti). Quotidiano.net - Spread Btp-Bund sale a 123 punti: mercati preoccupati per dazi e recessione Leggi su Quotidiano.net Balzo dellotra Btp e, con iglobali che guardano all'impatto deied ai rischi di unaglobale. Il differenziale tra i due titoli di Statoa 123, rispetto ad un avvio di seduta a 113. Il rendimento del decennale italiano scende di cinquebase al 3,71%, quello tedesco registra una flessione di 14al 2,5%. In calo anche i rendimenti ella Spagna al 3,22% (-7) e della Francia al 3,28% (-9).

*** BTp: spread con Bund sale a 115 punti, rendimento scende al 3,72%. Lo spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 113 punti. Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in forte calo (-1,8%) ma resta oltre 38.000. Buzzi la peggiore del listino. Le Borse di oggi, 5 marzo. Bund tedesco sale di 29 punti, non si vedeva da caduta muro. Lo Spread BTP-Bund ai Minimi dal 2021: Implicazioni e Prospettive.

