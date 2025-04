Sport in tv oggi venerdì 4 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

oggi, venerdì 4 aprile, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.Fari puntati sui tanti tornei di tennis di scena questa settimana. A Bucarest (Romania), Flavio Cobolli va a caccia della semifinale nel torneo ATP250. Lo stesso obiettivo sarà perseguito da Luciano Darderi e da Mattia Bellucci a Marrakech (Marocco).Inizierà anche il week end della F1 in Giappone, con il tradizione week end a Suzuka, tra i circuiti più iconici e complicati dell'intero calendario. Ferrari va a caccia di rivincite. Assisteremo poi al derby tricolore nell'Eurolega di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.Guarda l'Eurolega di basket su DAZN.

