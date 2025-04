Splende il Sole temperature gradevoli | un altro bel weekend di primavera

altro weekend fantastico sul Lecchese, di primavera inoltrata: Sole Splendente e temperature intorno ai 20° C la faranno da padrone. Attenzione, però: da lunedì un brusco calo termico colpirà il territorio; le massime sono destinate a scendere fino a più di 10 gradi.Le previsioni per.

