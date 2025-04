Secoloditalia.it - “Spazio montagna. Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire”: la due giorni di FdI a La Thuile

. Unda, unda”. È il titolo della dueche i gruppi parlamentari di FdI della Camera e del Senato hanno organizzato, per l’11 e il 12 aprile, a La(Aosta) nel TH La– Planibel Hotel, Frazione Entreves, 158.“. Unda, unda”«La salvaguardia delle nostre montagne è una priorità per il governo Meloni, che ha presentato per la prima volta una legge per definire una strategia di valorizzazione e difesa dei territori montani, stanziando le risorse necessarie per realizzare questi obiettivi», si legge nel comunicato di presentazione di FdI. «La Costituzione contiene un riferimento esplicito allo sviluppo delle zone montane, FdI vuole portare avanti questo impegno con determinazione nella consapevolezza che le nostre montagne rappresentano unimmenso e una risorsa unica per l’Italia», conclude la nota.