Sparo di Capodanno il ferito | L’arma era in mano a Pozzolo

Luca Campana, il 32enne rimastodurante la festa di2024 a Rosazza, in provincia di Biella, ha affermato che «era in». Le dichiarazioni di Campana sono arrivate durante l’udienza del 4 aprile in cui è stato ascoltato in aula. L’uomo ha ripercorso davanti a giudici e avvocati quanto successo nella notte a cavallo tra il 2023 e il 2024. È partito dagli attimi che hanno preceduto loe poi, a tratti commosso, ha raccontato cos’è successo dopo: «Il proiettile si è conficcato nella mia gamba sinistra a un centimetro e sette dall’arteria femorale».Cos’ha detto Luca CampanaCampana ha spiegato: «non mi ha prestato soccorso. Ho chiesto perché mi hai sparato. Era appoggiato contro un muro. Mi trovavo al centro della sala con alcune persone. C’erano, Morello e Andrea Delmastro, ma non ricordo molto bene.

