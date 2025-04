Sparo di Capodanno il ferito in tribunale | L’arma in mano a Pozzolo non mi ha prestato soccorso

L’arma era in mano a Pozzolo“. Ne è sicuro a dirlo Luca Campana, il 32enne ferito dallo Sparo di Capodanno nella notte tra il 31 dicembre 2023 il gennaio 2024. Nell’aula del tribunale di Biella, l’uomo ha ricostruito la parte della festa a Rosazza in cui è avvenuto l’incidente. Presente durante l’udienza anche Emanuele Pozzolo, il parlamentare sospeso da Fdi, ormai in avvicinanmento a Forza Italia. Il politico è imputato per porto abusivo di armi e uso di munizionamento da guerra. Il colpo partito dalla pistola ha ferito Campana, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, tra gli organizzatori della serata.Stamani Campana ha ripercorso durante il processo anche i momenti dopo lo Sparo: “Pozzolo non mi ha prestato soccorso. Ho chiesto perché mi hai sparato. Ilfattoquotidiano.it - Sparo di Capodanno, il ferito in tribunale: “L’arma in mano a Pozzolo, non mi ha prestato soccorso” Leggi su Ilfattoquotidiano.it era in“. Ne è sicuro a dirlo Luca Campana, il 32ennedallodinella notte tra il 31 dicembre 2023 il gennaio 2024. Nell’aula deldi Biella, l’uomo ha ricostruito la parte della festa a Rosazza in cui è avvenuto l’incidente. Presente durante l’udienza anche Emanuele, il parlamentare sospeso da Fdi, ormai in avvicinanmento a Forza Italia. Il politico è imputato per porto abusivo di armi e uso di munizionamento da guerra. Il colpo partito dalla pistola haCampana, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, tra gli organizzatori della serata.Stamani Campana ha ripercorso durante il processo anche i momenti dopo lo: “non mi ha. Ho chiesto perché mi hai sparato.

Sparo di Capodanno, il ferito in tribunale: “L’arma in mano a Pozzolo, non mi ha prestato soccorso” - (ilfattoquotidiano.it)

Pozzolo in aula a Biella per lo sparo di Capodanno. Il ferito: 'Lui aveva in mano l'arma' - (ansa.it)

Sparo di Capodanno: Emanuele Pozzolo a processo per porto abusivo di armi - (giornalelavoce.it)