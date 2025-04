Soulé | Thiago Motta voleva che rimanessi ma conosceva bene la situazione

Soulé è stato intervistato da La Stampa ed è intervenuto sia su Roma-Juventus che sul suo rapporto con Thiago Motta, ex allenatore della Juventus che di fatto voleva tenerlo in bianconero in estate.Soulé: «Thiago Motta scherzava con me, mi diceva di rimanere»Di seguito quanto dichiarato da Soulé:Qual è la cosa più bella dietro a un pallone per Matias Soulé?«La libertà di muovermi e trovare la giocata per vincere».Roma-Juve è una partita speciale per lei?«Una partita speciale, specialissima. Sono stato cinque anni alla Juventus, ero un ragazzino sedicenne. La sfida di domenica sarà ancora più particolare per la classifica: noi e loro ci giochiamo un posto in Champions».Alla Juve, dopo le giovanili, ha giocato nella Next Gen, fucina di tanti talenti. Che esperienza è stata?«Un passaggio che mi ha aiutato molto. Ilnapolista.it - Soulé: «Thiago Motta voleva che rimanessi, ma conosceva bene la situazione» Leggi su Ilnapolista.it Matiasè stato intervistato da La Stampa ed è intervenuto sia su Roma-Juventus che sul suo rapporto con, ex allenatore della Juventus che di fattotenerlo in bianconero in estate.: «scherzava con me, mi diceva di rimanere»Di seguito quanto dichiarato da:Qual è la cosa più bella dietro a un pallone per Matias?«La libertà di muovermi e trovare la giocata per vincere».Roma-Juve è una partita speciale per lei?«Una partita speciale, specialissima. Sono stato cinque anni alla Juventus, ero un ragazzino sedicenne. La sfida di domenica sarà ancora più particolare per la classifica: noi e loro ci giochiamo un posto in Champions».Alla Juve, dopo le giovanili, ha giocato nella Next Gen, fucina di tanti talenti. Che esperienza è stata?«Un passaggio che mi ha aiutato molto.

