Ilveggente.it - Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo: gli avversari degli azzurri

Leggi su Ilveggente.it

, tutto quello che c’è da sapere sul torneo monegasco e sui primi turni di tutti gli italiani in gara al Country Club.Neanche il tempo di riabituarsi al fuso orario europeo, dopo le fatiche del Sunshine Double, che già è il momento, per i campioni del circuito maggiore, di tornare in campo. Non sul cemento, oltretutto, ma sulla terra rossa. La stagione sul mattone tritato sta per entrare nel vivo e nel fine settimana avrà inizio uno deipiù attesi dell’anno: quello che si gioca nella patria dei tennisti, vale a dire: gli(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl Rolexsi giocherà dal 7 al 13 aprile sui campi del prestigioso Country Club, ma sarà orfano, come noto, del numero 1 del tennis mondiale.