Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo 2025 oggi in tv | orario canale e diretta streaming

Tutte le informazioni su come seguire in tempo reale ildel torneodi. Arriva ll terzo appuntamentodella stagione, sui campi in terra battuta del Principato di Monaco. Semifinalista lo scorso anno, come ben noto, Jannik Sinner non potrà esserci nel torneo che è un po’ di casa per lui, visto che vive nel Principato ormai da anni e si allena sui campi del Country Club che ospiterà il torneo dal 6 al 13 aprile quest’anno. Stefanos Tsitsipas difende il titolo conquistato in finale su Casper Ruud lo scorso anno, ma gli occhi saranno puntati in particolar modo su Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, chiamati a dimostrare qualcosa e a dare segnali di risveglio dopo le delusioni recenti in Nord America.Torna sulla terra rossa anche Novak Djjokovic, mentre sono tantisissimi gli italiani in: Lorenzo Musetti è tra le teste di serie, poi avremo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e infine Fabio Fognini grazie a una wild card ricevuta dagli organizzatori.