Soldi anche a lei Grande Fratello spunta una ‘raccolta fondi’ per un’altra ex concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

n questi ultimi giorni, una raccolta fondi per Zeudi Di Palma, quinta finalista del, ha suscitato molto clamore e divisione tra i suoi fan e gli altri protagonisti del mondo del reality. L’iniziativa, lanciata dalle suoi fedeli sostenitrici, le Zelena, ha raggiunto una cifra superiore ai 50mila euro, con l’intento di supportare Zeudi per il montepremi che non ha vinto dopo la sua eliminazione dalla finale. La raccolta è stata ospitata sulla piattaforma GoFundMe, e ha sollevato non poche polemiche.Le motivazioni alla base della raccolta sono state spiegate dalle fan, le quali hanno dichiarato che il denaro raccolto sarebbe stato un “piccolo regalo” da parte loro per Zeudi, ma l’iniziativa ha suscitato le critiche di molti, tra cui il conduttore del, Alfonso Signorini.