Smartphone e salute mentale | tecnologie avanzate per il rilevamento della depressione

Smartphone possano giocare un ruolo cruciale nella rilevazione precoce della depressione e di altri disturbi psicologici, grazie alla loro capacità di raccogliere e analizzare enormi quantità di dati. Questo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the IEEE, offre prospettive innovative .L'articolo Smartphone e salute mentale: tecnologie avanzate per il rilevamento della depressione proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni Leggi su .com (Adnkronos) – La ricerca condotta da scienziati cinesi dell'Università di Lanzhou ha evidenziato come glipossano giocare un ruolo cruciale nella rilevazione precocee di altri disturbi psicologici, grazie alla loro capacità di raccogliere e analizzare enormi quantità di dati. Questo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the IEEE, offre prospettive innovative .L'articoloper ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni

Smartphone e salute mentale: tecnologie avanzate per il rilevamento della depressione. Blog | L'ansia degli adolescenti, gli smartphone e l'impatto dei social media #BuoneFeste. Adolescenti e smartphone: i social media sono buoni o cattivi?. Nuovi studi smentiscono il panico generalizzato sull’uso di Internet e dello smartphone. Stop ai cellulari per gli under 14 e 16, Novara: "Basta con i genitori poliziotti, devono pensare a educare. Occorre porre un limite alla tecnologia invasiva". TECNOLOGIA - Le app per la salute su smartphone sono davvero utili?. Ne parlano su altre fonti

Smartphone e salute mentale: tecnologie avanzate per il rilevamento della depressione - (Adnkronos) - La ricerca condotta da scienziati cinesi dell'Università di Lanzhou ha evidenziato come gli smartphone possano giocare un ruolo cruciale nella rilevazione precoce della depressione e di ... (msn.com)

100mila firme per vietare smartphone agli under 14. Novara: “Il marketing sfrutta la salute dei minori, basta profitti sulla pelle dei ragazzi” - Continua il tour in tutta Italia per il pedagogista Daniele Novara. In diverse città italiane, il pedagogista Novara affronta un tema sempre più urgente: l’uso degli smartphone tra gli adolescenti. (orizzontescuola.it)

Ci servono zone “smartphone free” - Di qui, la difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, che è fondamentale per la salute mentale. Le ultime revisioni indicano che la dipendenza da smartphone condivide caratteristiche ... (msn.com)