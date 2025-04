Simona Ventura un anno fa la paresi facciale | Non la dimenticherò mai perché…

Simona Ventura ha ricordato quando esattamente un anno fa, il 4 aprile del 2024, è stata colpita da una paresi facciale: il suo post Golssip.it - Simona Ventura, un anno fa la paresi facciale: “Non la dimenticherò mai perché…” Leggi su Golssip.it ha ricordato quando esattamente unfa, il 4 aprile del 2024, è stata colpita da una: il suo post

Simona Ventura a un anno dalla paresi facciale: "Non lo dimenticherò mai". E lancia un appello sui social. Simona Ventura sulla paralisi facciale: "Guarita grazie al mio coraggio, non dimenticherò mai quel periodo". Simona Ventura, un anno dalla paresi facciale: "Non lo dimenticherò mai". Il sostegno di Terzi. Simona Ventura, la malattia: «È passato un anno, non dimenticherò mai quel periodo». Paresi di Bell, cos'è e q. Simona Ventura, 60 anni a tutto gas tra Rai, Mediaset e Sky. Simona Ventura, un anno dalla paresi facciale: "Non lo dimenticherò mai". Il sostegno di Terzi. Ne parlano su altre fonti

Simona Ventura, un anno dalla paresi facciale: "Non lo dimenticherò mai". Il sostegno di Terzi - La conduttrice televisiva: 'Sono guarita in un mese e mezzo grazie al mio coraggio e al sostegno di Giovanni Terzi' ... (msn.com)

Simona Ventura sulla paralisi facciale: “Guarita grazie al mio coraggio, non dimenticherò mai quel periodo” - Con un post su Instagram, Simona Ventura ha ricordato la paralisi facciale che la colpì esattamente un anno fa, raccontando le difficoltà vissute in ... (fanpage.it)

Simona Ventura a un anno dalla paresi facciale: "Non lo dimenticherò mai". E lancia un appello sui social - Simona Ventura ha ricordato come esattamente un anno fa, il 4 aprile 2024, venne colpita da una paresi facciale conosciuta come Paralisi di Bell o paresi del settimo nervo. Sui social la conduttrice ... (today.it)