Ilfattoquotidiano.it - “Silvio Berlusconi mi vide seminuda nel corridoio degli studi di Cologno Monzese, mi scusai con lui”: lo rivela Patrizia Rossetti a Monica Setta

, ospite dia “Storie di donne al bivio weekend”, nella puntata di sabato 5 aprile alle ore 15 su Rai2, racconta la sua carriera mentre si fanno sempre più insistenti le voci relative al suo sbarco su Canale 5 nella nuova edizione dell’Isola dei famosi, condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura opinionista ino.La diretta interessata ha così commentato: “Ripartire per l’Isola dei famosi sarebbe il sogno della vita anche perché ne approfitterei per smettere di fumare”. La conduttrice toscana anche nella sua autobiografia “Semplicemente io”, confessa che l’unico reality che ama da sempre è proprio l’Isola dei Famosi.Sono anche riportati curiosi gli aneddoti legati agli incontri della sua vita come quello con. “Stavo attraversando unper raggiungere loo aed eroperché stavo finendo di mettermi le calze.