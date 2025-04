Si rinnovano i Consigli territoriali

rinnovano i 9 Ctp (Consigli territoriali di partecipazione): sarà una grande giornata di partecipazione democratica. Una data fissata dopo quasi due anni di attesa. Il voto si terrà sabato 28 giugno dalle 9 alle 20. Da ieri e fino al 16 aprile (con probabile proroga della scadenza) è possibile avanzare la presentazione delle candidature a Consigliere Ctp e effettuare la raccolta firme a supporto delle liste, quest’ultima potrà essere realizzata direttamente dagli amministratori (componenti di Giunta e Consiglio) o presso l’ufficio Urp con i seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì 9-13; martedì e giovedì 9-13 e 15-17. Sul sito del Comune c’è il link dove è possibile scaricare, dalla sezione allegati, la modulistica. Il cronoprogramma, a parte la presentazione delle liste prevede l’ultimazione del controllo delle liste il 28 aprile; la campagna elettorale sarà dal 9 giugno al 27 giugno, il giorno precedente al voto. Ilrestodelcarlino.it - Si rinnovano i Consigli territoriali Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il 28 giugno sii 9 Ctp (di partecipazione): sarà una grande giornata di partecipazione democratica. Una data fissata dopo quasi due anni di attesa. Il voto si terrà sabato 28 giugno dalle 9 alle 20. Da ieri e fino al 16 aprile (con probabile proroga della scadenza) è possibile avanzare la presentazione delle candidature aere Ctp e effettuare la raccolta firme a supporto delle liste, quest’ultima potrà essere realizzata direttamente dagli amministratori (componenti di Giunta eo) o presso l’ufficio Urp con i seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì 9-13; martedì e giovedì 9-13 e 15-17. Sul sito del Comune c’è il link dove è possibile scaricare, dalla sezione allegati, la modulistica. Il cronoprogramma, a parte la presentazione delle liste prevede l’ultimazione del controllo delle liste il 28 aprile; la campagna elettorale sarà dal 9 giugno al 27 giugno, il giorno precedente al voto.

