Tvplay.it - Shock Milan: dopo Paratici salta anche lui, è finita

Leggi su Tvplay.it

Tutto da rifare per il, Zlatan Ibrahimovic nuovamente al lavoro: ecco cosa sta succedendo.Sempre più complessa la situazione che avvolge ile, in generale tutto l’ambiente rossonero. Il nono posto in classifica mette gli uomini di Sergio Conceicao con le spalle al muro, alla disperata ricerca di una risalita che ormai si fa sempre più complicata quando mancano solo otto partite alla fine.lui, è(LaPresse) tvplay.itIl match, previsto per domani sera contro la Fiorentina, sarà uno spartiacque, l’ennesimo, della stagione rossonera. Perdere significherebbe sprofondare nuovamente in una crisi totale, che aggiungerebbe alle difficoltà che la dirigenza sta trovando nella programmazione della prossima stagione.Nei giorni scorsi era emersa la trattativa che avrebbe dovuto portare Fabioalcome nuovo direttore sportivo.