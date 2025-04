Shakespeare alla Sala Estense con lo spettacolo Giulietta e gli altri

Giulietta e gli altri’ spettacolo musicale liberamente tratto dall’opera di William Shakespeare. Lo spettacolo, prodotto dal Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, si inserisce nella collaborazione iniziata nel 2018, che coinvolge i licei della città, l’Università ed il Conservatorio nel progetto ’Shakespeare. Dal testo alla scena’, interamente dedicato al drammaturgo inglese. Nell’ambito di tale progetto, il Conservatorio ha scelto fin dall’inizio, coerentemente con i propri compiti principali, di realizzare ogni anno un concerto-spettacolo destinato a tutti i Licei. Per il progetto cittadino del 2025, si è scelto il tema dell’amore estremo tra Giulietta e Romeo, un mosaico di sentimenti e frammenti musicali di epoche diverse. Ilrestodelcarlino.it - Shakespeare alla Sala Estense con lo spettacolo Giulietta e gli altri Leggi su Ilrestodelcarlino.it Stamattina alle 11 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Ferrara e provincia e per il pubblico, il Conservatorio di Ferrara mette in scena ’e glimusicale liberamente tratto dall’opera di William. Lo, prodotto dal Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, si inserisce nella collaborazione iniziata nel 2018, che coinvolge i licei della città, l’Università ed il Conservatorio nel progetto ’. Dal testoscena’, interamente dedicato al drammaturgo inglese. Nell’ambito di tale progetto, il Conservatorio ha scelto fin dall’inizio, coerentemente con i propri compiti principali, di realizzare ogni anno un concerto-destinato a tutti i Licei. Per il progetto cittadino del 2025, si è scelto il tema dell’amore estremo trae Romeo, un mosaico di sentimenti e frammenti musicali di epoche diverse.

