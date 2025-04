Gravidanzaonline.it - Shaken Baby Syndrome: perché la Sindrome del Bambino Scosso è molto pericolosa

Tra le forme di abuso sui minori rientra anche la cosiddetta(SBS), ladel. Così si esprime la Cleveland Clinic che sottolinea come, sebbene sia una violenza effettuata senza l’intenzione di nuocere al, rappresenta comune una forma di violenza grave. Tanto che negli Stati Uniti ladelè la principale causa di morte per abuso sui minori di 5 anni. In Italia, riporta la Società Italiana di Neonatologia (SIN), si stima che sia un fenomeno che interessi 3 casi ogni 10.000 bambini di età inferiore a un anno, ma il dato potrebbe essere sottostimato. Per evitare di sottovalutare questo rischio è importante conoscere più nel dettaglio questa condizione e, soprattutto, i fattori di rischio a cui prestare maggiore attenzione essendo una forma di violenza che si concretizza il più delle volte per mano di un caregiver.