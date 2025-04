Shaila, fai qualcosa”. L’addio al Grande Fratello e ora Lorenzo in lacrime.

Leggi su Caffeinamagazine.it

La rottura traSpolverato eGatta, avvenuta in diretta durante la finale del, continua a far discutere, ma soprattutto a commuovere. Lui, il modello milanese che fino all’ultimo ha sperato in un lieto fine, non si arrende e, anche ora che le telecamere si sono spente, continua a mandare segnali carichi di nostalgia e sentimento.Dalla fine della loro relazione,ha scelto il silenzio come forma di rispetto. Nessuna parola contro, nemmeno un’accusa velata. Anche durante un recente incontro con i fan, si è limitato a dire di non aver notato cambiamenti nella ragazza che ha amato, lasciando intendere quanto quella separazione sia arrivata per lui come un fulmine a ciel sereno.Leggi anche: “Questi soldi tutti per lei”. Zeudi, la notizia sulla raccolta fondi dopo ildopo il GF si commuove per i regali degli ShailenzoTornato a Milano, Spolverato ha trovato conforto nella sua famiglia e in un’ondata di affetto da parte del pubblico, in particolare dei fan degli Shailenzo, che lo stanno letteralmente sommergendo d’amore.