Donnapop.it - Sgarbi peggiora, ora è alimentato con un sondino: le figlie divise, c’è tensione in famiglia

Leggi su Donnapop.it

La situazione che sta attraversando Vittorioè davvero drammatica. Il celebre critico d’arte e politico italiano, che da tempo ha fatto parlare di sé per le sue posizioni provocatorie e il suo carattere eccentrico, sta vivendo una fase delicatissima della sua vita. Dopo settimane di gravi problemi di salute, il suo stato fisico èto, tanto che ora èartificialmente con un.Tuttavia, a suscitare l’attenzione non è solo la sua condizione di salute, ma anche la situazione familiare che si è venuta a creare attorno a lui. Le duedi, Evelina e Alba, sembranosu come affrontare questa crisi, e laè palpabile, come rivelato dalle parole di Evelina, che ha raccontato la difficoltà di avvicinarsi al padre in un clima pesante e ostile.Tra incomprensioni e silenzi, lasembra attraversare una fase di rottura che riflette le difficoltà emotive e relazionali causate dalla malattia del padre.