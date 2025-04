Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 32a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 32ªdiBKT/25 si concluderà con il derby ligure tra Spezia e Sampdoria, in programma domenica 6 aprile alle 17:15 allo Stadio Alberto Picco. La partita sarà disponibile su, anche in modalità gratuita. Questo incontro, ricco di storia e rivalità, vedrà le due tifosupportare con passione le proprie squadre. Entrambe arrivano al derby reduci da una sconfitta nell'ultimo turno: lo Spezia è stato battuto dal Brescia, mentre la Sampdoria dal Frosinone. In questa fase cruciale della stagione, lo Spezia mira a consolidare il terzo posto in classifica, mentre la Sampdoria cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.