Inter-news.it - Serie A, 31ª giornata: tutti i diffidati e gli squalificati del turno

C’è anche una questione che riguarda l’Inter nella situazione disciplinare per la trentunesimadiA: Barella era tra i, è stato ammonito con l’Udinese e si aggiunge a Inzaghi (espulso) tra glideldi campionato.A –31ªGENOA-UDINESE venerdì 4 aprile ore 20.45Genoa (prossima partita Verona in trasferta): Morten Frendrup.Genoa: nessuno.Udinese (prossima partita Milan in casa): Kingsley Ehizibue, Lautaro Giannetti, Thomas Kristensen, Sandi Lovric, Martin Payero.Udinese: nessuno.MONZA-COMO sabato 5 aprile ore 15Monza (prossima partita Venezia in trasferta): Andrea Carboni, Georgios Kyriakopoulos.Monza: nessuno.Como (prossima partita Torino in casa): Alberto Moreno, Maximo Perrone, Sergi Roberto, Gabriel Strefezza.