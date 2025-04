Iltempo.it - Sempio era coinvolto in un'altra inchiesta: così è stato "spiato"

Andreaera indagato per un altro reato prima di finire nuovamentenell'omicidio di Chiara Poggi. L'incredibile circostanza emerge dalle carte depositate all'ufficio del gip Daniela Garlaschelli in vista del maxi incidente probatorio del 9 aprile, quando il Dna diverrà confrontato con il cromosoma Y trovato sulle unghie di Chiara e con gli eventuali profili genetici da individuare sui reperti mai analizzati. Prima di delineare l'iter giuridico dell'iscrizione dinel registro degli indagati per un'accusa diversa dal delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, è necessario chiarire come la procedura per poter di nuovo indagare la stessa persona a seguito di un'archiviazione (eera giàarchiviato due volte dal 2016), prevede la pronuncia del gip, che in questo caso aveva rigettatola richiesta della Procura di nuove indagini, tanto che i magistrati si sono rivolti alla Cassazione per poter tornare a indagareper l'omicidio di Chiara.