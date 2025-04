Ilfattoquotidiano.it - “Se mi attacchi di nuovo così, ti pesto un piede”, “Ti sfiorano e parli di aggressione? Sei serio?”: Bill Murray perde le staffe contro un fan – Video

ha perso la pazienza. Che cosa è successo all’attore? Intanto, siamo in un cinema di New York, l’AMC di Lincoln Square 13, e i fatti risalgono allo scorso 27 marzo. L’attore 74enne è diventato protagonista di unvirale nel quale si vede ‘scattare’un fan che, secondo il New York Post, gli avrebbe pestato un. Eavrebbe risposto di voler fare lo stesso, se provocato: “Se midi, tiun, non farlo di”, ripete più volte l’interprete di Ricomincio da capo, agitando il dito davanti al volto dell’uomo, che nel frattempo si scusa.L’attore si trovava in quel cinema per presentare il film The Friend con Naomi Watts. Come hanno reagito i commentatori alla vista delvirale su TikTok? Secondo alcuni,ha esagerato: “Ti hanno appena sfiorato unin mezzo alla folla edi? Sii“, “Non capisco perché certa gente si comporti con gli attori come se fossero dei santi.