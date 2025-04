Scuola oggi cortei da Torino a Roma | Soldi alla formazione non alla guerra

(Adnkronos) –, venerdì 4 aprile, è sciopero nazionale pere studenti. In tutta Italia sono stati organizzatidi protesta. "Solo l'unione tra lavoratori e studenti può contrastare un sistema sempre più aberrante", ha affermato Usb, che ha aderito all'"rme Rosso" lanciato dalle rappresentanze studentesche contro ladel ministro Valditara e .L'articoloda: “non” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ sirga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Sciopero 4 aprile, i cortei degli studenti a Torino, Roma e Genova.

Sciopero scuole e università 4 aprile 2025: perché insegnanti e personale ATA si fermano.

Gli studenti scendono in piazza in tutta Italia. Tensioni a Torino, bruciato fantoccio di Valditara.

Sciopero nazionale della scuola, migliaia di studenti e docenti in piazza: gli aggiornamenti da Roma a Milano.

Gli studenti contro il governo: scontri a Torino e 20 poliziotti feriti.

Studenti in piazza: "Istruzione gratuita e scuola più inclusiva". "Valditara a testa in giù"? Il Ministro: "No a replicanti estremisti degli anni '70".