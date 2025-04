Screening per i DSA nelle scuole primarie | la Commissione Politiche Sociali spinge per una maggiore adesione

Commissione Politiche Sociali, presieduta dal consigliere Massimo Cilenti, si è tenuto un focus dedicato al progetto di Screening per l'individuazione precoce dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) nelle scuole primarie della città, promosso dall'Associazione Italiana Dislessia – sezione di Napoli. A presentare il progetto Giovanna Gaeta, presidente della sezione napoletana dell'AID.L'iniziativa, rivolta alle classi seconde delle scuole primarie, rappresenta un importante strumento di inclusione e supporto per le alunne e gli alunni. L'assessora all'Istruzione e Famiglie Maura Striano ha spiegato che è stata inviata una comunicazione ufficiale a tutti gli istituti per incentivare le adesioni, sottolineando l'importanza della nomina di referenti scolastici che saranno appositamente formati per gestire le fasi operative dello Screening.

