Scoperti 4 lavoratori in nero, maxi multa per l'autolavaggio

Camerino, 4 aprile 2025 –quattroin. E le Fiamme Gialle propongono la sospensione dell’attività, un autolavaggio. I finanzieri della tenenza di Camerino, nell’ambito delle ordinarie attività di servizio, hanno eseguito controlli su tutto il territorio di competenza finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia di lavoro irregolare. La preliminare attività investigativa, costituita dal costante controllo economico del territorio e dall’analisi delle risultanze emerse dall’interrogazione delle banche dati in uso al Corpo, hanno consentito di focalizzare l’attenzione operativa delle Fiamme Gialle camerti su un’attività commerciale nel settore del lavaggio di autoveicoli. All’atto dell’esecuzione del controllo, i finanzieri hanno rilevato la presenza di cinque, di cui quattro sono risultati essere occupati in, in quanto dall’esame della prevista documentazione d’impiego è emerso che per gli stessi l’impresa non aveva inviato le preventive comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro.