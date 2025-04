Scontro tra treni non per i lavori in corso

treni Frecciarossa 8828 e Regionale 1742. L’indagine del ministero è "ancora in corso". Come osservato da Ansfisa, "la collisione è stata causata da una indebita retrocessione del treno 8828" a seguito "dell’intervento della frenatura d’urgenza". Il convoglio, per la pendenza, è retrocesso. Ilrestodelcarlino.it - "Scontro tra treni non per i lavori in corso" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nessun collegamento diretto tra il progetto di quadruplicamento dei binari della tratta Bologna-Castel Bolognese e l’incidente ferroviario vicino a Faenza del 10 dicembre 2023. Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante (foto), rispondendo a un’interrogazione del Pd sull’urto tra iFrecciarossa 8828 e Regionale 1742. L’indagine del ministero è "ancora in". Come osservato da Ansfisa, "la collisione è stata causata da una indebita retrocessione del treno 8828" a seguito "dell’intervento della frenatura d’urgenza". Il convoglio, per la pendenza, è retrocesso.

