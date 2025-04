Scontro frontale tra autobus e auto | a bordo del mezzo sessanta alunni

autosnodato della Start spa di Ascoli, che trasportava una sessantina di studenti di San Benedetto e dintorni, diretto all'Istituto 'Mercantini' di Ripatransone, è rimasto coinvolto nello Scontro frontale accaduto sulla statale Adriatica davanti al palazzo comunale di Grottammare. Il bilancio è di tre studenti minorenni lievemente contusi e il ferimento del conducente del Fiat Doblò R. B. 67 anni, originario del nord Italia ma residente a Montefiore dell'Aso, che ha invaso la corsia opposta dove stava transitando il pullman pieno di studenti, partito alle 7,40 in punto dalla stazione ferroviaria di San Benedetto. Sono stati attimi di preoccupazione, data la dinamica del sinistro, ma per fortuna i giovani non hanno subito danni, tranne che qualche contusione dovuta alla brusca frenata.

