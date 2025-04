Sci Brignone | L’ho fatta grossa… Ringrazio tutti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 apr. (askanews) – “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa voltagrossa (in negativo). Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l’equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina. Un grazie avoi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere”. Così Federicasu Instagram, allegando una sua foto dal lettino della clinica ‘La Madonnina’, dove è stata operata giovedì sera per la frattura scomposta della tibia, del perone e dei legamenti mediali del ginocchio della gamba sinistra.L'articolo Sci,: “grossa.” proviene da Ildenaro.it.