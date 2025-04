Sci altro grave incidente ai Campionati Italiani | dopo Brignone un’altra atleta in codice rosso

altro grave infortunio scuote i Campionati Italiani di sci in corso in Val di Fassa. dopo il drammatico incidente di Federica Brignone, che ieri ha subito la frattura di tibia e perone con interessamento del legamento crociato, oggi è stata la volta di Gaia Viel, ventenne di Longarone.incidente durante il SuperGLa giovane atleta è caduta durante la discesa nel SuperG sulla pista ‘La VolatA’, proprio lo stesso tracciato dove Brignone aveva subito il suo grave infortunio. Viel, che scendeva con il pettorale 18, ha riportato diversi traumi, la cui entità non è ancora stata resa nota. dopo l’incidente, la sciatrice è stata immediatamente stabilizzata in pista e trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.Gaia Viel, che giovedì aveva chiuso al 29° posto nel gigante, è già nel giro della Nazionale italiana e ha preso parte a diverse gare di Coppa Europa. Thesocialpost.it - Sci, altro grave incidente ai Campionati Italiani: dopo Brignone, un’altra atleta in codice rosso Leggi su Thesocialpost.it Uninfortunio scuote idi sci in corso in Val di Fassa.il drammaticodi Federica, che ieri ha subito la frattura di tibia e perone con interessamento del legamento crociato, oggi è stata la volta di Gaia Viel, ventenne di Longarone.durante il SuperGLa giovaneè caduta durante la discesa nel SuperG sulla pista ‘La VolatA’, proprio lo stesso tracciato doveaveva subito il suoinfortunio. Viel, che scendeva con il pettorale 18, ha riportato diversi traumi, la cui entità non è ancora stata resa nota.l’, la sciatrice è stata immediatamente stabilizzata in pista e trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in.Gaia Viel, che giovedì aveva chiuso al 29° posto nel gigante, è già nel giro della Nazionale italiana e ha preso parte a diverse gare di Coppa Europa.

