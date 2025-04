Sci alpino doppiette di Laura Pirovano e Giovanni Franzoni nei campionati italiani

campionati italiani di sci alpino 2025. La bruttissima caduta di Federica Brignone e l’infortunio molto grave che si è procurata la campionessa valdostana hanno ovviamente monopolizzato l’attenzione degli appassionati e ripresentarsi al cancelletto di partenza per le gare odierne sarà stato un po’ strano.Quest’oggi sono stati assegnati i titoli nel superG femminile e nel gigante maschile e si sono concretizzate due doppiette. Laura Pirovano, infatti, ha concesso il bis dopo aver trionfato in discesa. Sulla pista La VolatA, la trentina è riuscita a esprimere le proprie qualità tecniche e ha preceduto nell’ordine di 0.36 Elena Curtoni e di 0.98 Nicol Delago.A completare il quadro della top-5 sono state Asja Zenere (+1.31) e Carlotta De Leonardis (+1. Oasport.it - Sci alpino, doppiette di Laura Pirovano e Giovanni Franzoni nei campionati italiani Leggi su Oasport.it Un velo di tristezza c’è ad accompagnare quel che resta deidi sci2025. La bruttissima caduta di Federica Brignone e l’infortunio molto grave che si è procurata la campionessa valdostana hanno ovviamente monopolizzato l’attenzione degli appassionati e ripresentarsi al cancelletto di partenza per le gare odierne sarà stato un po’ strano.Quest’oggi sono stati assegnati i titoli nel superG femminile e nel gigante maschile e si sono concretizzate due, infatti, ha concesso il bis dopo aver trionfato in discesa. Sulla pista La VolatA, la trentina è riuscita a esprimere le proprie qualità tecniche e ha preceduto nell’ordine di 0.36 Elena Curtoni e di 0.98 Nicol Delago.A completare il quadro della top-5 sono state Asja Zenere (+1.31) e Carlotta De Leonardis (+1.

