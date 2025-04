Oasport.it - Sci alpinismo, Italia in grande spolvero a Villars Sur Ollon: Murada e Mascherona sul podio nella Sprint!

in evidenzatappa di Coppa del Mondo di sciSur, in Svizzera.femminile, Giuliae Katiahanno fatto vedere le loro qualità e sono riuscite a concludere entrambe sul, nel caso specifico, ha terminato in seconda posizione immediatamente davanti a. La vittoria è andata alla francese Emily Harrop.Si era compreso da subito che la giornata fosse decisamente buona per la compagine tricolore, dal momento cheaveva firmato il miglior tempo nel turno di qualificazione. Posteriormente, la valtellinese si è imposta nelle batterie e in semifinale, con l’altra azzurra a seguirla nel suo incedere.Nel turno decisivo, Harrop ha fatto valere la legge della più forte, concludendo la gara in 2’58?0, precedendo di 10?7e di 11?6