Scagionato dai video | Accuse per vendetta

Aveva accusato l’imputato di tentata rapina, sostenendo di essere stato minacciato con un coltello alla gola. Non solo: in base alla denuncia, il presunto aggressore aveva accoltellato un amico intervenuto per difenderlo. Ieri, però, nei confronti dell’imputato il ‘castello accusatorio’ è precipitato, grazie alle verifiche sui filmati disorveglianza così l’uomo è stato assolto. Si tratta di tre distinti episodi avvenuti a Soliera, nel parcheggio di un supermercato lo scorso settembre. Alla sbarra era finito un 56enne accusato di aver cercato di rapinare un cliente del bar attiguo al supermercato con un coltello. "Mi ha puntato il coltello al collo – aveva dichiarato - e non avendogli dato nulla, ha accoltellato alla pancia il mio amico". Sempre secondo lel’imputato, l’indomani, si era poi presentato in un forno di Soliera, credendo di trovarsi dinanzi la presunta vittima, minacciando di dar fuoco al locale, con tanto di tanica di liquido infiammabile tra le mani e coltello.