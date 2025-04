Iodonna.it - «Sarebbe bellissimo organizzare una grande festa a tema pugliese, con la pizzica, i taralli, Albano, Emma e i Negramaro», ha scherzato lei (che aveva pensato di sposare lui già 9 anni fa)

Leggi su Iodonna.it

"Dalle sale dei talk show alla luna di miele è un attimo. Selvaggia Lucarelli, da sempre protagonista di polemiche e dibattiti, questa volta ha scelto di raccontarsi in prima persona. Ospite di Hot Ones Italia, il programma condotto da Alessandro Cattelan, l’opinionista ha svelato unanovità: presto convolerà a nozze con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Non si tratterà di un matrimonio qualsiasi, ma di una celebrazione instile e ispirata alla tradizione. «Chiudiamo tutto il Paese e facciamo una. altro che i compledi Madonna», ha dichiarato Lucarelli con ironia. Ma l’intervista non è stata solo un momento di leggerezza: Lucarelli ha affrontato anche temi più delicati, come le difficoltà lavorative e il rapporto complesso con il figlio Leon. I matrimoni vip più attesi del 2024 guarda le foto Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano: l’annuncio del matrimonioIl legame tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si regge su un equilibrio particolare, fatto di ironia e affetto.