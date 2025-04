Sport.quotidiano.net - Sara Fiorin, esordio da fiaba. Maglia bianca in Salvador

Dal Centro America ecco unavestita di bianco che rappresenta le insegne di leader della classifica giovani al Tour du El, la manifestazione internazionale per la categoria donne elite che si concluderà domenica. Grazie al settimo posto nel prologo a cronometro svoltosi a Palacio Nacional la brianzola di Seveso ha indossato infatti la livrea quale miglior giovane della prestigiosa corsa a tappe. Un avvio di buon auspicio per la giovanissima, portacolori della della Ceratizit WNT Pro Cycling, che in Elsi è subito messa in bella evidenza valorizzando, oltre ai colori della propria squadra, la sua crescita nella massima categoria. La difesa delladiventa a questo punto un obiettivo primario per la ventiduenne di Seveso diplomata al Liceo delle Scienze Umane di Cesano Maderno.