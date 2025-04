Sara Campanella spuntano nuovi audio con Stefano Argentino | Non c’è nessuna relazione lasciami in pace

nuovi dettagli sul caso di Sara Campanella, la tirocinante universitaria di 22 anni uccisa lunedì scorso a Messina. In esclusiva, la trasmissione Mattino 4 ha diffuso un audio in cui si sente una conversazione tra la giovane e Stefano Argentino, il 27enne che ha confessato l'omicidio.Leggi anche: Sara Campanella, i vocali terrificanti del killer: "Cosa speri di ottenere"L'audio che svela la persecuzioneNel file audio, Sara cerca di allontanare l'uomo, che insiste nel cercare un contatto con lei. "Io non ho tempo da perdere", afferma la ragazza con tono deciso. Argentino replica: "Se non volevi niente, me lo dicevi". Sara chiarisce nuovamente la sua posizione: "E ora te lo dico: non voglio nulla con te. Spero ora, dopo un anno, di essere stata chiara".Il dialogo prosegue con la giovane che ribadisce più volte il suo rifiuto: "L'ultima volta ti ho detto: lasciami in pace".

