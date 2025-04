Sant’Agnello il sindaco | I dati dimostrano che le criticità sussistono

Sant’Agnello durante il quale sono stati discussi i provvedimenti relativi alla Conferenza di servizi per l’esame delle osservazioni pervenute al progetto di realizzazione dell’Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.“In questi mesi in cui il tema dell’Ospedale Unico è stato, a più riprese, al centro del dibattito pubblico – dichiara il sindaco Antonino Coppola – è emerso chiaramente che sussistono falle progettuali, criticità mai affrontate, non superate e forse insuperabili, e che gli argomenti posti all’attenzione della cittadinanza e degli Enti competenti necessitano di approfondimenti seri.In Conferenza dei Servizi bisognerà affrontare le numerose incongruenze della proposta progettuale, come ad esempio il nuovo limite di permeabilità fissato al 60% per gli edifici di nuova costruzione dal Codice dei Contratti pubblici. Anteprima24.it - Sant’Agnello, il sindaco: “I dati dimostrano che le criticità sussistono” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiStamattina, 4 aprile 2025, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale didurante il quale sono stati discussi i provvedimenti relativi alla Conferenza di servizi per l’esame delle osservazioni pervenute al progetto di realizzazione dell’Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.“In questi mesi in cui il tema dell’Ospedale Unico è stato, a più riprese, al centro del dibattito pubblico – dichiara ilAntonino Coppola – è emerso chiaramente chefalle progettuali,mai affrontate, non superate e forse insuperabili, e che gli argomenti posti all’attenzione della cittadinanza e degli Enti competenti necessitano di approfondimenti seri.In Conferenza dei Servizi bisognerà affrontare le numerose incongruenze della proposta progettuale, come ad esempio il nuovo limite di permeabilità fissato al 60% per gli edifici di nuova costruzione dal Codice dei Contratti pubblici.

