Sansepolcro prosegue la stagione del teatro Dante con Pirandello pulp

stagione teatrale del teatro Dante di Sansepolcro con "Pirandello pulp", un’originale rilettura de Il Giuoco delle Parti firmata da Edoardo Erba. Lo spettacolo vede protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti dalla regia di Gioele Dix. Un’opera che reinterpreta in chiave contemporanea e irriverente il capolavoro di Pirandello, portando in scena un gioco di ruoli e di potere tra Carmine, tecnico teatrale dalle idee provocatorie, e Maurizio, regista che si trova a vivere un ribaltamento della sua stessa professione. Tra colpi di scena e verità inaspettate, la commedia prende una piega sempre più imprevedibile, trascinando il pubblico verso un finale sorprendente. Uno spettacolo che mescola ironia, tensione e una profonda riflessione sulla natura dei rapporti umani. Lanazione.it - Sansepolcro, prosegue la stagione del teatro Dante con "Pirandello pulp" Leggi su Lanazione.it Arezzo, 4 aprile 2025 – Giovedì 10 aprile si alza ancora il sipario per lateatrale deldicon "", un’originale rilettura de Il Giuoco delle Parti firmata da Edoardo Erba. Lo spettacolo vede protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti dalla regia di Gioele Dix. Un’opera che reinterpreta in chiave contemporanea e irriverente il capolavoro di, portando in scena un gioco di ruoli e di potere tra Carmine, tecnico teatrale dalle idee provocatorie, e Maurizio, regista che si trova a vivere un ribaltamento della sua stessa professione. Tra colpi di scena e verità inaspettate, la commedia prende una piega sempre più imprevedibile, trascinando il pubblico verso un finale sorprendente. Uno spettacolo che mescola ironia, tensione e una profonda riflessione sulla natura dei rapporti umani.

Sansepolcro, prosegue la stagione del teatro Dante con "Pirandello pulp". Al via dal 27 novembre la stagione 2024/25 del Teatro Dante di Sansepolcro. Stagione teatrale a Sansepolcro, al teatro Dante “Figlio, non sei piu’ giglio”. L’agenda del weekend: gli appuntamenti in vallata (21-23 febbraio). “Elena, la matta” al teatro Dante di Sansepolcro. Ambra Angiolini è Olivia Denaro al teatro Dante. Ne parlano su altre fonti

Sansepolcro, prosegue la stagione del teatro Dante con "Pirandello pulp" - Toscana Aeroporti ha presentato il piano per la bella stagione: verranno toccate nuove città e potenziati altri tragitti. "Ci sono prospettive entusiasmanti- spiega il presidente della società Marco ... (msn.com)

Stagione teatrale a Sansepolcro, al teatro Dante “Figlio, non sei piu’ giglio” - Nuovo appuntamento con la stagione teatrale. Giovedì 6 marzo il palcoscenico ... 0575 732434 e ritirati il giorno della rappresentazione presso il botteghino del teatro dalle ore 20.00. (www3.saturnonotizie.it)

La coppia Nava-Poggi. Femminicidio in scena - La stagione del teatro Dante di Sansepolcro prosegue stasera quando sarà il momento di "Figlio, non sei più giglio" di Stefania Porrino, con Mariella Nava e Daniela Poggi. Lo spettacolo porta in ... (lanazione.it)