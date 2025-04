Sanità servizi e lavori Carizia scrive alla Usl 1

Sanità locale hanno avuto effetto. Dopo gli attacchi del Pd e di Corrente sulla situazione dell’ospedale (ritardi nell’esecuzione dei lavori, gestione dei servizi, carenza di personale ed altro ancora) l’amministrazione comunale chiede lumi al neo direttore generale dell’Usl 1, Emanuele Ciotti, con una lettera in cui esprime le "preoccupazioni della città, degli utenti dei servizi ospedalieri e degli operatori sanitari riguardo a notizie ufficiose diffusesi riguardo ai lavori di consolidamento antisismico del nosocomio". Per il Comune si tratta di "notizie giunte da operatori sanitari e organizzazioni sindacali, non potendo fare riferimento a notizie ufficiali che non sono state comunicate all’ente direttamente dall’Usl" e ammette: "Non abbiamo notizie certe rispetto alla durata di tali lavori, né sull’impatto che questi avranno nell’organizzazione dell’ospedale e dei servizi". Lanazione.it - Sanità, servizi e lavori. Carizia scrive alla Usl 1 Leggi su Lanazione.it UMBERTIDE - Le polemiche di questi giorni sullalocale hanno avuto effetto. Dopo gli attacchi del Pd e di Corrente sulla situazione dell’ospedale (ritardi nell’esecuzione dei, gestione dei, carenza di personale ed altro ancora) l’amministrazione comunale chiede lumi al neo direttore generale dell’Usl 1, Emanuele Ciotti, con una lettera in cui esprime le "preoccupazioni della città, degli utenti deiospedalieri e degli operatori sanitari riguardo a notizie ufficiose diffusesi riguardo aidi consolidamento antisismico del nosocomio". Per il Comune si tratta di "notizie giunte da operatori sanitari e organizzazioni sindacali, non potendo fare riferimento a notizie ufficiali che non sono state comunicate all’ente direttamente dall’Usl" e ammette: "Non abbiamo notizie certe rispettodurata di tali, né sull’impatto che questi avranno nell’organizzazione dell’ospedale e dei".

Sanità, servizi e lavori. Carizia scrive alla Usl 1. Ecco la squadra del sindaco Carizia: «Pronti al governo di Umbertide per i prossimi cinque anni. Ospedale, le garanzie della Regione: "A Umbertide servizi potenziati". Umbertide, ecco la Giunta Carizia: Mierla, Cenciarini, Pierucci, Tosti e Villarini. "L’ospedale dimenticato". Il Pd: lavori in ritardo, poco personale e Rsa chiusa. L’ospedale dimenticato Il Pd | lavori in ritardo poco personale e Rsa chiusa. Ne parlano su altre fonti

Sanità, servizi e lavori. Carizia scrive alla Usl 1 - Tragedia all’Isola d’Elba: la vittima è Andrea Senesi, 48 anni, dipendente dell’Esa, la società di igiene urbana. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Profondo il cordoglio in tutta l’isola e in ... (lanazione.it)

"L’ospedale dimenticato". Il Pd: lavori in ritardo, poco personale e Rsa chiusa - Umbertide: i Dem accusano sindaco e precedente giunta regionale "Servizi e reparti a singhiozzo". Sopralluogo del nuovo dg dell’Asl Ciotti. (msn.com)

Lavori da 170 milioni in 5 anni: come rinasce la sanità a Sassari - L’Asl e i lavori nelle strutture ospedaliere in provincia di Sassari ... “L’innovazione tecnologica, da implementare nella pratica clinica e strumentale dei nostri servizi erogati, come con la ... (sassarioggi.it)