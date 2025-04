It.insideover.com - Sanchez vede i dazi di Trump e rilancia con 14 miliardi: la Spagna guida la risposta Ue

La primaconcreta aiall’Unione Europea imposti dall’amministrazione americana di Donaldviene dal presidente del Governo spagnolo Pedro, che nella giornata odierna ha annunciato un maxi-pacchetto da 14,1di euro di garanzie sui prestiti e linee di credito. Unaanticiclica che mira a rispondere non nella logica dell’incentivazione di nuove barriere commerciali ma piuttosto sul fronte della diversificazione produttiva e della copertura dei costi delle aziende che saranno colpite dalle tariffe.Laspagnola ai“Il Piano die rilancio commercial”e, come è stato denominato il programma, comprende, tra le altre misure, linee di garanzia, prestiti industriali, fondi per riorientare le capacità produttive e sostegno all’internazionalizzazione”, nota El Pais, sottolineando come oltre are l’appoggio alle aziende più impattate “il Governo dirotterà 5di euro dal Recovery Plan affinché le aziende possano riorientare la loro capacità produttiva verso altri settori ad alta domanda: Sánchez ha menzionato specificamente il settore automobilistico”, in cui Madrid è seconda potenza europea dopo la Germania.