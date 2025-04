San Marino ottiene lo sconto | Ma anche qui ci saranno ricadute

Marino. Nella mappa dei dazi snocciolata dal presidente americano Donald Trump, il Titano è stato inserito nella fascia del 10%. Fascia che prevede la metà dei dazi imposti invece all’Unione Europea. Un vantaggio, almeno all’apparenza, per le aziende del Titano che, però, non hanno certamente negli Stati Uniti d’America il loro principale interlocutore a livello commerciale. Ma, comunque, gli Usa sono sempre il primo mercato, dopo quello italiano. Le aziende sammarinesi esportano oltreoceano: ’direttamente’ circa 36 milioni di euro (2023), ‘indirettamente’, attraverso filiere e clienti italiani ed europei, molte decine di milioni in più. Ilrestodelcarlino.it - San Marino ottiene lo sconto: "Ma anche qui ci saranno ricadute" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il ciclone che si è abbattuto sul commercio mondiale dal Giardino delle Rose della Casa Bianca all’apparenza sembrerebbe aver risparmiato la piccola Repubblica di San. Nella mappa dei dazi snocciolata dal presidente americano Donald Trump, il Titano è stato inserito nella fascia del 10%. Fascia che prevede la metà dei dazi imposti invece all’Unione Europea. Un vantaggio, almeno all’apparenza, per le aziende del Titano che, però, non hanno certamente negli Stati Uniti d’America il loro principale interlocutore a livello commerciale. Ma, comunque, gli Usa sono sempre il primo mercato, dopo quello italiano. Le aziende sammarinesi esportano oltreoceano: ’direttamente’ circa 36 milioni di euro (2023), ‘indirettamente’, attraverso filiere e clienti italiani ed europei, molte decine di milioni in più.

San Marino ottiene lo sconto: "Ma anche qui ci saranno ricadute". Dazi, San Marino ottiene lo sconto: «Ma anche qui ci saranno ricadute». Nations League, San Marino batte il Liechtenstein e ottiene un risultato storico. Serie D, girone D. Il Fiorenzuola ottiene un punto contro il San Marino.. Prato: Tescaroli ottiene tre condanne per riciclaggio. Soldi 'lavati' a San Marino. Campionato Nazionale Csen di Canicross, il team San Marino ottiene 6 medaglie: "Risultato storico". Ne parlano su altre fonti

Dazi, San Marino ottiene lo sconto: «Ma anche qui ci saranno ricadute» - RASSEGNA STAMPA Il ciclone che si è abbattuto sul commercio mondiale dal Giardino delle Rose della Casa Bianca all’apparenza sembrerebbe aver risparmiato ... (libertas.sm)

San Marino. Campionato italiano a squadre: promozione in Serie B per la Mikhail Tal - La Federazione Sammarinese degli Scacchi ottiene una prestigiosa promozione Lo fa grazie alla Mikhail Tal che a Falconara Marittima, presente al 56esimo ... (libertas.sm)

San Marino punta in alto con Gabry Ponte ad Eurovision e nuove ambizioni per RTV - La conferenza stampa promossa da San Marino RTV e dalle istituzioni della Repubblica ha rappresentat... Le ultime novità ti aspettano, leggi subito per non restare indietro! (digital-news.it)