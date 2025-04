Ilgiorno.it - San Genesio, la scuola finita sotto inchiesta riapre ma dentro c’è ancora materiale edile

San(Pavia), 4 aprile 2025 – Prima il sequestro che ha costretto gli alunni a trasferirsi in altre scuole e ora che allaprimaria e materna sono stati tolti i sigilli e i bambini hanno di nuovo preso possesso dei loro spazi, all’interno dell’edificio è rimasto deldi cantiere. Un cantiere finitola lente d’ingrandimento della procura della Repubblica che ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco di SanEnrico Tessera, la funzionaria comunale e i professionisti che hanno gestito i lavori alla, accusandoli di turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture. In attesa che il giudice per le indagini preliminari decida se vi siano gli elementi per un rinvio a giudizio, la politica sollecita l’amministrazione al “ripristino degli ambienti affinché possano essere fruiti in sicurezza da parte di tutta l'utenza scolastica".