Anteprima24.it - Salerno Ponteggi ’92, altro scontro diretto per la salvezza: arriva Moncalieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPenultima di regular season in Techfind Serie A2 femminile per la’92 che, dopo la preziosissima vittoria ottenuta in trasferta ai danni del Torino Teen Basket, domani pomeriggio (sabato 5 aprile) ospiterà al PalaSilvestri-Itsvil Arena la Tecnoengineeringper undavvero importante. Palla a due alle 17:30 con la direzione arbitrale di Christian Mottola di Taranto e Davide Galluzzo di Brindisi. L’imperativo è vincere per le atlete di coach Nardone.Le piemontesi sono a quota 18 punti assieme proprio alle granatine e alla Cestistica Spezzina. Se finisse oggi il campionato, solo una delle tre andrebbe a giocarsi i playout e le altre due sarebbero salve. Ma ci sono ancora 80’ da disputare, Torino che insegue a quota 16 e Giussano/Mariano Comense più staccata a 14.