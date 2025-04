Lapresse.it - Russell Brand, il comico britannico accusato di stupro

La polizia britannica haildie violenza sessuale dopo un’indagine originata dalle denunce di diverse donne. Gli agenti londinesi hanno affermato che, 50 anni, dovrà rispondere di diverse accuse, relative a reati che sarebbero avvenuti tra il 1999 e il 2005.A settembre 2023, i media britannici Channel 4 e il Sunday Times avevano pubblicato le dichiarazioni di quattro donne, rimaste anonime, che affermavano di essere state aggredite sessualmente o violentate da. Il, autore e attore di ‘Get him to the greek’ ha negato le accuse, affermando che i suoi rapporti sono stati “sempre consensuali”.Katy Perry e(Evan Agostini via AP), chi è ildiha condotto spettacoli alla radio e in televisione, ha scritto memorie che raccontano le sue battaglie contro droga e alcol, è apparso in diversi film di Hollywood ed è stato brevemente sposato con la pop star Katy Perry tra il 2010 e il 2012.