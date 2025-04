Rugby e scuola la storia di Sofia Stefan

Sofia Stefan, capitana della nazionale femminile di Rugby, ha raccontato ai microfoni di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, come si è appassionata a questo sport: “Se non lo avessi provato a scuola probabilmente non lo avrei mai fatto”.fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Rugby e scuola, la storia di Sofia Stefan Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) –, capitana della nazionale femminile di, ha raccontato ai microfoni di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, come si è appassionata a questo sport: “Se non lo avessi provato aprobabilmente non lo avrei mai fatto”.fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo

