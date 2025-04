Oasport.it - Rugby, Champions Cup: la Benetton Treviso a Castres sognando i quarti di finale

Leggi su Oasport.it

Tornano le coppe europee e sabato, con fischio d’inizio alle 16.00, prima storica apparizione dellanella fasedellaCup. I veneti saranno impegnati sul difficile campo delper gli ottavi didella più importante coppa europea di.L’avventura dei ragazzi di Marco Bortolami era iniziata in salita inCup, con il 28-0 subito a Clermont, ma poi è arrivata la vittoria di misura 22-21 contro Bath a Monigo. Il ko subito a Bristol per 35-29 ha rischiato di compromettere la corsa dei veneti, che hanno staccato il biglietto per gli ottavi battendo 32-25 La Rochelle.Ancheha esordito con un pesante ko inCup, perdendo 38-8 in casa dei Northampton Saints, ma poi è arrivata – proprio come per– la vittoria di misura per 16-14 contro Munster.